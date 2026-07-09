В Москве неоднократно отмечали, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, втягивают государства НАТО в противостояние и расцениваются как «игра с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины становятся законной целью для российских вооруженных сил. В Кремле также указывали, что наращивание западных поставок оружия Киеву не создает условий для переговорного процесса и влечет за собой негативные последствия.