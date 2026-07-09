Песков: Россия делает все, что нужно, для защиты своих интересов

Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность передачи Украине лицензии на выпуск зенитных ракетных комплексов Patriot. По словам американского лидера, после получения соответствующих разъяснений Киев сможет оперативно наладить производство перехватчиков для данных систем.
«Наши все соответствующие ведомства и верховный главнокомандующий прекрасно знают, что делать. И поверьте мне, для защиты наших интересов делается все, что нужно», — приводит слова Пескова ИС «Вести» в ответ на просьбу прокомментировать заявление Трампа.
В Москве неоднократно отмечали, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, втягивают государства НАТО в противостояние и расцениваются как «игра с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины становятся законной целью для российских вооруженных сил. В Кремле также указывали, что наращивание западных поставок оружия Киеву не создает условий для переговорного процесса и влечет за собой негативные последствия.