В ЕС назвали главный страх из-за ситуации в Ормузском проливе

«На данный момент нет обеспокоенностей, что касается безопасности снабжения. Нашей обеспокоенностью с начала конфликта было его влияние на цены, и мы видим, что цены на энергию очень волатильны», — сказала пресс-секретарь 9 июля на брифинге в Брюсселе.