В ЕС назвали главный страх из-за ситуации в Ормузском проливе

«На данный момент нет обеспокоенностей, что касается безопасности снабжения. Нашей обеспокоенностью с начала конфликта было его влияние на цены, и мы видим, что цены на энергию очень волатильны», — сказала пресс-секретарь 9 июля на брифинге в Брюсселе.
Она уточнила, что с самого начала кризиса на Ближнем Востоке ЕК запустила серию интенсивных консультаций. Итконен пояснила, что Еврокомиссия проводила очень частые совещания с государствами-членами, заинтересованными сторонами, промышленностью и Международным энергетическим агентством. Цель этих встреч — понять их видение ситуации.
Представитель ЕК добавила, что на прошлой неделе состоялось заседание Координационной группы по нефти. Контакты по данному вопросу остаются плотными и регулярными.
По словам Итконен, сейчас главный страх европейских чиновников — скачки цен на энергоносители. «Да, наша главная обеспокоенность касается цен. Принимая во внимание неустойчивость ситуации, очень сложно предвидеть, какое влияние это может иметь в будущем», — подчеркнула представитель ЕК.