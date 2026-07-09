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В ЕС назвали главный страх из-за ситуации в Ормузском проливе

Ситуация на энергетическом рынке остается нестабильной из-за событий в Ормузском проливе. Эта неопределенность длится уже несколько месяцев и напрямую давит на стоимость энергоносителей. На это в своем заявлении обратила внимание официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«На данный момент нет обеспокоенностей, что касается безопасности снабжения. Нашей обеспокоенностью с начала конфликта было его влияние на цены, и мы видим, что цены на энергию очень волатильны», — сказала пресс-секретарь 9 июля на брифинге в Брюсселе.

Она уточнила, что с самого начала кризиса на Ближнем Востоке ЕК запустила серию интенсивных консультаций. Итконен пояснила, что Еврокомиссия проводила очень частые совещания с государствами-членами, заинтересованными сторонами, промышленностью и Международным энергетическим агентством. Цель этих встреч — понять их видение ситуации.

Представитель ЕК добавила, что на прошлой неделе состоялось заседание Координационной группы по нефти. Контакты по данному вопросу остаются плотными и регулярными.

По словам Итконен, сейчас главный страх европейских чиновников — скачки цен на энергоносители. «Да, наша главная обеспокоенность касается цен. Принимая во внимание неустойчивость ситуации, очень сложно предвидеть, какое влияние это может иметь в будущем», — подчеркнула представитель ЕК.

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