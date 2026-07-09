Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай отправил экс-дипломатов в США для выяснения торговых планов

Китай решил не ждать исхода американских выборов и отправил в США бывших дипломатов. Как стало известно Bloomberg, в июне страну посетили бывший постпред Китая при ООН Цуй Тянькай и экс-заместитель постпреда Гэн Шуан. Их задачей стало получение информации о том, чего ждать от Вашингтона в торговой войне.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По данным источников агентства, Пекин пытается просчитать, как ноябрьские промежуточные выборы повлияют на хрупкое перемирие в торговле. Представители КНР встретились с американскими экспертами по двусторонним отношениям, представляющими разные политические лагеря.

Bloomberg подчеркивает: в последние месяцы целая волна китайских чиновников — как действующих, так и в отставке — активно контактировала с американскими аналитиками, пытаясь понять намерения Белого дома.

Параллельно процесс шел и в обратном направлении. Группа американских специалистов по Китаю приезжала в Пекин. Там они общались с нынешними и бывшими сотрудниками китайских министерств и аналитических центров. Один из собеседников агентства рассказал, что американцев напрямую спрашивали о промежуточных выборах в США в ноябре 2026 года и о президентской гонке 2028 года.

Другой участник дискуссий в Пекине отметил, что стороны пришли к консенсусу. По его словам, все сходятся во мнении, что нынешнее торговое соглашение между США и КНР может продержаться до конца второго срока Дональда Трампа в 2028 году. Более того, собеседник допустил наступление «золотого периода» в отношениях двух стран вплоть до 2029 года.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше