Китай отправил экс-дипломатов в США для выяснения торговых планов

По данным источников агентства, Пекин пытается просчитать, как ноябрьские промежуточные выборы повлияют на хрупкое перемирие в торговле. Представители КНР встретились с американскими экспертами по двусторонним отношениям, представляющими разные политические лагеря.
Bloomberg подчеркивает: в последние месяцы целая волна китайских чиновников — как действующих, так и в отставке — активно контактировала с американскими аналитиками, пытаясь понять намерения Белого дома.
Параллельно процесс шел и в обратном направлении. Группа американских специалистов по Китаю приезжала в Пекин. Там они общались с нынешними и бывшими сотрудниками китайских министерств и аналитических центров. Один из собеседников агентства рассказал, что американцев напрямую спрашивали о промежуточных выборах в США в ноябре 2026 года и о президентской гонке 2028 года.
Другой участник дискуссий в Пекине отметил, что стороны пришли к консенсусу. По его словам, все сходятся во мнении, что нынешнее торговое соглашение между США и КНР может продержаться до конца второго срока Дональда Трампа в 2028 году. Более того, собеседник допустил наступление «золотого периода» в отношениях двух стран вплоть до 2029 года.