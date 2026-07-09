Китай отправил экс-дипломатов в США для выяснения торговых планов

Другой участник дискуссий в Пекине отметил, что стороны пришли к консенсусу. По его словам, все сходятся во мнении, что нынешнее торговое соглашение между США и КНР может продержаться до конца второго срока Дональда Трампа в 2028 году. Более того, собеседник допустил наступление «золотого периода» в отношениях двух стран вплоть до 2029 года.