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СМИ: президент Ирана Пезешкиан отказался опускаться до уровня Трампа

Президент Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не будет реагировать на оскорбительную риторику президента США Дональда Трампа, а будет защищать свои права действиями, а не подстрекательской риторикой.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Мы не будем перенимать такую политику у того, чьи руки запятнаны кровью детей», — сказал Пезешкиан, имея в виду удар США по иранской школе в Минабе, в результате которого погибли более 100 детей. Так он ответил критикам, считающим, что официальные лица Ирана должны давать словесный отпор, сообщает пакистанский канал Samaa TV.

[Трамп] — это человек, который не способен говорить или выражать свои мысли без оскорблений. Его мысли столь же оскорбительны, как и произносимые им слова.

Масуд Пезешкиан
президент Ирана

Samaa отмечает, что Трамп неоднократно критиковал руководство Ирана. На саммите НАТО в Анкаре он назвал иранских руководителей «лжецами», «подонками» и «порочными, склонными к насилию, больными людьми», а также выразил сомнения в будущем переговоров между двумя странами.

Вчера министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что «уничижительные высказывания» Трампа не умаляют величия Ирана. Он добавил, что иранцы «отвечают на пошлость не пошлостью, а действиями: бесстрашно и с великой доблестью», сообщает арабский информационный порта Al Arabiya.

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