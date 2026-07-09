СМИ: президент Ирана Пезешкиан отказался опускаться до уровня Трампа

«Мы не будем перенимать такую политику у того, чьи руки запятнаны кровью детей», — сказал Пезешкиан, имея в виду удар США по иранской школе в Минабе, в результате которого погибли более 100 детей. Так он ответил критикам, считающим, что официальные лица Ирана должны давать словесный отпор, сообщает пакистанский канал Samaa TV.
[Трамп] — это человек, который не способен говорить или выражать свои мысли без оскорблений. Его мысли столь же оскорбительны, как и произносимые им слова.
Samaa отмечает, что Трамп неоднократно критиковал руководство Ирана. На саммите НАТО в Анкаре он назвал иранских руководителей «лжецами», «подонками» и «порочными, склонными к насилию, больными людьми», а также выразил сомнения в будущем переговоров между двумя странами.
Вчера министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что «уничижительные высказывания» Трампа не умаляют величия Ирана. Он добавил, что иранцы «отвечают на пошлость не пошлостью, а действиями: бесстрашно и с великой доблестью», сообщает арабский информационный порта Al Arabiya.