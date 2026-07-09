СМИ: президент Ирана Пезешкиан отказался опускаться до уровня Трампа

«Мы не будем перенимать такую политику у того, чьи руки запятнаны кровью детей», — сказал Пезешкиан, имея в виду удар США по иранской школе в Минабе, в результате которого погибли более 100 детей. Так он ответил критикам, считающим, что официальные лица Ирана должны давать словесный отпор, сообщает пакистанский канал Samaa TV.