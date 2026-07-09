Эксперт раскрыл схему Трампа с выдачей Киеву лицензии на Patriot

Эксперт уверен: как опытный бизнесмен, Трамп видит, что Украине осталось недолго, и хочет заработать на этом по максимуму. Перенджиев подчеркнул: никто не заглядывает в будущее, чтобы понять, когда именно эти ракеты по лицензии построят и что к тому моменту останется от самой Украины.