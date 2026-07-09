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Эксперт раскрыл схему Трампа с выдачей Киеву лицензии на Patriot

Президент США Дональд Трамп отдает себе отчет в том, что возвести предприятие по выпуску ракет Patriot на территории Украины нереально. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова и член экспертного совета «Офицеры России».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По его словам, громкие заявления о передаче Киеву лицензии на выпуск этих систем — это игра на украинскую элиту. Трамп, как считает эксперт, намерен «выдоить» ее до последней капли.

Перенджиев обратил внимание, что в Соединенных Штатах живет очень богатая украинская диаспора. Среди них есть и долларовые миллиардеры, например, Арсений Яценюк.

«Схема здесь очень проста. Киеву передается лицензия, производство идет на территории Штатов и за счет украинских олигархов. Я думаю, что это намек от Трампа Зеленскому: “У тебя там денег куры не клюют, давай вкладывайся в оборону своей страны”», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Эксперт уверен: как опытный бизнесмен, Трамп видит, что Украине осталось недолго, и хочет заработать на этом по максимуму. Перенджиев подчеркнул: никто не заглядывает в будущее, чтобы понять, когда именно эти ракеты по лицензии построят и что к тому моменту останется от самой Украины.

«Главное — дать лицензию и получить за это максимум денег. В идеале еще эти ракеты оставить себе или продать странам НАТО», — добавил эксперт.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, почему у Киева не получится наладить самостоятельный выпуск ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его словам, у украинской стороны практически не осталось ресурсов для организации такого высокотехнологичного производства.

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