Эксперт раскрыл схему Трампа с выдачей Киеву лицензии на Patriot

По его словам, громкие заявления о передаче Киеву лицензии на выпуск этих систем — это игра на украинскую элиту. Трамп, как считает эксперт, намерен «выдоить» ее до последней капли.
Перенджиев обратил внимание, что в Соединенных Штатах живет очень богатая украинская диаспора. Среди них есть и долларовые миллиардеры, например, Арсений Яценюк.
«Схема здесь очень проста. Киеву передается лицензия, производство идет на территории Штатов и за счет украинских олигархов. Я думаю, что это намек от Трампа Зеленскому: “У тебя там денег куры не клюют, давай вкладывайся в оборону своей страны”», — пояснил собеседник NEWS.ru.
Эксперт уверен: как опытный бизнесмен, Трамп видит, что Украине осталось недолго, и хочет заработать на этом по максимуму. Перенджиев подчеркнул: никто не заглядывает в будущее, чтобы понять, когда именно эти ракеты по лицензии построят и что к тому моменту останется от самой Украины.
«Главное — дать лицензию и получить за это максимум денег. В идеале еще эти ракеты оставить себе или продать странам НАТО», — добавил эксперт.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, почему у Киева не получится наладить самостоятельный выпуск ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его словам, у украинской стороны практически не осталось ресурсов для организации такого высокотехнологичного производства.