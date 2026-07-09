В Кремле сообщили, что эскалация на Украине приведет к расширению буферной зоны

Президент США Дональд Трамп заявил 8 июля, что намерен вновь поговорить по телефону с Владимиром Путиным. В Кремле сообщили, что разговор пока не состоялся. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что российский лидер открыт к диалогу. Подробнее о возможном разговоре и о том, как представитель Кремля прокомментировал другие заявления Трампа — в материале «Газеты.Ru».