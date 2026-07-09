Сирия восстановила свои права в ОЗХО после смены власти

Путь к разоружению начался в сентябре 2013 года. Тогда Дамаск, при активной роли Москвы в качестве посредника, согласился присоединиться к Конвенции о запрещении химического оружия и уничтожить все накопленные запасы. Уже в октябре того же года сирийское правительство передало в ОЗХО официальную декларацию. В документе предлагалась собственная программа ликвидации, а также содержалось обязательство представить детальный план ее выполнения.