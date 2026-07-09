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Сирия восстановила свои права в ОЗХО после смены власти

Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) принял решение вернуть Сирии право голоса и возможность избираться в структурах организации. Об этом сообщают западные СМИ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В ОЗХО отметили, что после ухода с поста президента Башара Асада новые власти страны взяли на себя обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия и уже предприняли конкретные шаги в этом направлении.

Исполнительный совет ОЗХО подтвердил намерение продолжать мониторинг ситуации в Сирии. В организации заявили, что будут добиваться полного устранения любых следов химического арсенала, который мог сохраниться в стране.

Путь к разоружению начался в сентябре 2013 года. Тогда Дамаск, при активной роли Москвы в качестве посредника, согласился присоединиться к Конвенции о запрещении химического оружия и уничтожить все накопленные запасы. Уже в октябре того же года сирийское правительство передало в ОЗХО официальную декларацию. В документе предлагалась собственная программа ликвидации, а также содержалось обязательство представить детальный план ее выполнения.

К 4 января 2016 года ОЗХО официально объявила: процесс уничтожения сирийского химического оружия завершен.

В последующие годы в адрес сирийских властей регулярно звучали обвинения в нарушении условий Конвенции.

21 апреля 2021 года члены ОЗХО большинством голосов одобрили резолюцию о приостановке ряда прав и привилегий Сирии. Это решение имело серьезные последствия: Сирия лишилась права голоса на ежегодных конференциях организации, потеряла возможность избираться в Исполнительный совет и занимать любые должности в структурах ОЗХО.

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