JPost: Мамдани оказался популярнее Нетаньяху среди евреев США

В США к мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани негативно относятся в полтора раза меньше евреев, чем к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, пишет израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на опрос Центра исследований общественных связей Associated Press-NORC.

Источник: Reuters

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Опрос проводился в США в период с 11 по 17 июня. В нем участвовали 1022 взрослых евреев по всей стране.

Согласно результатам опроса, 44% американских евреев относятся к Мамдани благосклонно или очень благосклонно. У Нетаньяху этот показатель составил 32%. При этом негативно Мамдани оценили 39% респондентов, тогда как к Нетаньяху неблагоприятно относятся 59%.

34-летний Мамдани вступил в должность мэра Нью-Йорка 1 января 2026 года. Он стал самым молодым градоначальником крупнейшего города США за последние 100 лет, а также первым мусульманином и первым человеком южноазиатского происхождения на этом посту.

Подавляющее большинство американских евреев (70%) негативно относятся к президенту США Дональду Трампу. Поддержку ему выразили только 29% респондентов. Как подчеркивает Jpost, это отличается от среднего показателя по стране (включая евреев и неевреев): 59% американцев не одобряют работу Трампа, тогда как 38% — одобряют.

Подавляющему большинству евреев не нравится то, как Трамп управляет экономикой (74%), вопросами иммиграции (69%) и выстраивает отношения с Ираном (73%).

Вопрос о том, как Трамп относится к Израилю, привел к еще большему расколу: 58% опрошенных заявили, что недовольны действиями Трампа в отношении Израиля.

При этом 38% респондентов считают, что США чрезмерно поддерживают израильтян, 28% заявили, что США недостаточно поддерживают израильтян, а 32% сказали, что поддержка находится на приемлемом уровне.

Примечательно, что большинство американских евреев (43%) полагают, что США недостаточно поддерживают палестинцев.

При этом 33% опрошенных высказались за создание независимого палестинского государства, включающего Западный берег, сектор Газа и Восточный Иерусалим, 36% были против, а 30% сказали, что придерживаются нейтралитета.

Но самые необычные результаты были получены на серию вопросов о действиях ХАМАС.

7% респондентов оправдывают нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, а 14% считают оправданным отказ ХАМАС разоружиться после прекращения огня в октябре 2025 года.

На вопрос о том, считают ли они действия Израиля в Газе геноцидом, 49% евреев США ответили отрицательно, 30% — положительно, а 21% опрошенных отказались отвечать.

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