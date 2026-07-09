JPost: Мамдани оказался популярнее Нетаньяху среди евреев США

Опрос проводился в США в период с 11 по 17 июня. В нем участвовали 1022 взрослых евреев по всей стране.
Согласно результатам опроса, 44% американских евреев относятся к Мамдани благосклонно или очень благосклонно. У Нетаньяху этот показатель составил 32%. При этом негативно Мамдани оценили 39% респондентов, тогда как к Нетаньяху неблагоприятно относятся 59%.
Подавляющее большинство американских евреев (70%) негативно относятся к президенту США Дональду Трампу. Поддержку ему выразили только 29% респондентов. Как подчеркивает Jpost, это отличается от среднего показателя по стране (включая евреев и неевреев): 59% американцев не одобряют работу Трампа, тогда как 38% — одобряют.
Подавляющему большинству евреев не нравится то, как Трамп управляет экономикой (74%), вопросами иммиграции (69%) и выстраивает отношения с Ираном (73%).
При этом 38% респондентов считают, что США чрезмерно поддерживают израильтян, 28% заявили, что США недостаточно поддерживают израильтян, а 32% сказали, что поддержка находится на приемлемом уровне.
При этом 33% опрошенных высказались за создание независимого палестинского государства, включающего Западный берег, сектор Газа и Восточный Иерусалим, 36% были против, а 30% сказали, что придерживаются нейтралитета.
На вопрос о том, считают ли они действия Израиля в Газе геноцидом, 49% евреев США ответили отрицательно, 30% — положительно, а 21% опрошенных отказались отвечать.