Дипломат обратил внимание на предсказуемость реакции западных стран на события в зоне конфликта. По его словам, будь то террористические атаки со стороны киевского режима или удары российской армии по украинским военным объектам, ответ Запада остается неизменным — требования увеличить финансирование Киева.