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Мирошник назвал цель поставок оружия Киеву со стороны Европы

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что страны Европы продолжают поставлять вооружение Киеву, чтобы выиграть время для перезапуска собственного ВПК. По его словам, НАТО стремится максимально ослабить Россию.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Денис Бочаров/NEWS.ru/ТАСС

Страны Европы, продолжая поставки вооружения Украине, пытаются выиграть время для перезапуска собственного военно-промышленного комплекса. Об этом в эфире программы «Соловьев Live» заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает ИС «Вести».

Дипломат обратил внимание на предсказуемость реакции западных стран на события в зоне конфликта. По его словам, будь то террористические атаки со стороны киевского режима или удары российской армии по украинским военным объектам, ответ Запада остается неизменным — требования увеличить финансирование Киева.

Как считает Мирошник, Европа пытается превратить Украину в бастион и за счет этого «купить время» для развертывания собственной военной промышленности.

Представитель МИД добавил, что похожая риторика звучала и на прошедшем саммите НАТО в Анкаре. По мнению Мирошника, стратегическая цель Североатлантического альянса состоит в максимальном ослаблении России.

В итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре говорится, что альянс выполняет оборонные обязательства, принятые годом ранее в Гааге. В документе Россия названа долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности и стабильности. Также страны НАТО заявили о намерении укреплять промышленную базу, расширять производственные мощности и продолжать поддержку Украины.

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Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
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