Страны Европы, продолжая поставки вооружения Украине, пытаются выиграть время для перезапуска собственного военно-промышленного комплекса. Об этом в эфире программы «Соловьев Live» заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает ИС «Вести».
Дипломат обратил внимание на предсказуемость реакции западных стран на события в зоне конфликта. По его словам, будь то террористические атаки со стороны киевского режима или удары российской армии по украинским военным объектам, ответ Запада остается неизменным — требования увеличить финансирование Киева.
Как считает Мирошник, Европа пытается превратить Украину в бастион и за счет этого «купить время» для развертывания собственной военной промышленности.
Представитель МИД добавил, что похожая риторика звучала и на прошедшем саммите НАТО в Анкаре. По мнению Мирошника, стратегическая цель Североатлантического альянса состоит в максимальном ослаблении России.
В итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре говорится, что альянс выполняет оборонные обязательства, принятые годом ранее в Гааге. В документе Россия названа долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности и стабильности. Также страны НАТО заявили о намерении укреплять промышленную базу, расширять производственные мощности и продолжать поддержку Украины.