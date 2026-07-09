Песков заявил, что производство Patriot на Украине означает работу там военных НАТО

«Первое — пороховые смеси и топливо. Это большая химия. На коленке такое не делается. Такой химической промышленности на Украине нет. Второе — корпус ракеты. Это не просто жесть, свернутая в трубочку. Нужны особые металлические и синтетические сплавы. Для этого нужна соответствующая промышленность — ее тоже нет. Третье — электроника и программное обеспечение полета. Всей этой электронной промышленности на Украине нет. Ничего этого у них нет», — рассказал военный эксперт.