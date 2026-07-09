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Бундестаг проголосовал против поставок Киеву ракет Taurus и Patriot

Бундестаг отклонил инициативу партии «Зеленые», предполагавшую расширение военной и гуманитарной помощи Украине, включая поставки ракет Taurus и Patriot.

Источник: AFP 2023

Как сообщается на сайте парламента ФРГ, за принятие документа проголосовали 79 депутатов, против — 510, один парламентарий воздержался.

Внесенный «Зелеными» документ содержал 20 пунктов, касающихся дополнительной поддержки Киева. Второй пункт предусматривал «поставку крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов бундесвера в максимально возможном объеме». Пятый пункт предполагал размещение в Германии заказа на производство дополнительной партии ракет Patriot PAC-2 и ее передачу Украине.

В Москве неоднократно указывали на негативные последствия накачивания Украины вооружениями. В Кремле заявляли, что такие действия Запада не способствуют переговорному процессу и имеют негативный эффект. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, становятся законной целью для России. По мнению российской стороны, поставки оружия Киеву препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние, что является «игрой с огнем».

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