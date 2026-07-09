В Москве неоднократно указывали на негативные последствия накачивания Украины вооружениями. В Кремле заявляли, что такие действия Запада не способствуют переговорному процессу и имеют негативный эффект. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, становятся законной целью для России. По мнению российской стороны, поставки оружия Киеву препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние, что является «игрой с огнем».