Беларусь и Узбекистан запускают новый механизм трудовой миграции

В рамках официального визита в Беларусь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева Минск и Ташкент подписали ряд совместных документов, в том числе и в сфере развития трудовой миграции.
Министр труда и социальной защиты Беларуси Андрей Лобович и глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов подписали соглашение между правительствами двух стран об организованном наборе и трудоустройстве граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности в Беларуси.
В ведомстве пояснили, что в соответствии с подписанным документом, в Беларуси будет действовать механизм организованного набора иностранных работников, который упорядочит процессы трудовой миграции и обеспечит нанимателей необходимыми кадрами.
В соглашении отмечается, что Агентство миграции при правительстве Узбекистана будет подбирать кандидатов в соответствии с требованиями белорусских нанимателей, сообщили в министерстве труда и соцзащиты.
Там уточнили, что речь идет о требованиях к квалификации, опыту работы, отсутствию заболеваний, препятствующих трудоустройству.
Кроме этого, узбекская сторона, в соответствии с соглашением, проводит предвыездную подготовку, знакомит своих граждан с условиями труда и проживания, правилами пребывания, законодательством, культурой и традициями Беларуси, рассказали в министерстве.
Белорусские наниматели будут заключать договор об организованном наборе и трудоустройстве с уполномоченной организацией, согласовывать кандидатуры работников, оформлять необходимые разрешительные документы, а также заключать трудовые договоры с трудящимися-мигрантами.
В министерстве отметили, что новый механизм позволит сделать привлечение иностранных работников в Беларусь более прозрачным, организованным и комфортным как для нанимателей, так и для самих трудящихся.