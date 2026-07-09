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Беларусь и Узбекистан запускают новый механизм трудовой миграции

МИНСК, 9 июл — Sputnik. Межправительственное соглашение об организованном наборе и трудоустройстве граждан подписали в Минске Беларусь и Узбекистан, сообщает министерство труда и социальной защиты Беларуси.

Источник: Sputnik.by

В рамках официального визита в Беларусь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева Минск и Ташкент подписали ряд совместных документов, в том числе и в сфере развития трудовой миграции.

Министр труда и социальной защиты Беларуси Андрей Лобович и глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов подписали соглашение между правительствами двух стран об организованном наборе и трудоустройстве граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности в Беларуси.

сообщает Минтруда Беларуси

В ведомстве пояснили, что в соответствии с подписанным документом, в Беларуси будет действовать механизм организованного набора иностранных работников, который упорядочит процессы трудовой миграции и обеспечит нанимателей необходимыми кадрами.

В соглашении отмечается, что Агентство миграции при правительстве Узбекистана будет подбирать кандидатов в соответствии с требованиями белорусских нанимателей, сообщили в министерстве труда и соцзащиты.

Там уточнили, что речь идет о требованиях к квалификации, опыту работы, отсутствию заболеваний, препятствующих трудоустройству.

Кроме этого, узбекская сторона, в соответствии с соглашением, проводит предвыездную подготовку, знакомит своих граждан с условиями труда и проживания, правилами пребывания, законодательством, культурой и традициями Беларуси, рассказали в министерстве.

Белорусские наниматели будут заключать договор об организованном наборе и трудоустройстве с уполномоченной организацией, согласовывать кандидатуры работников, оформлять необходимые разрешительные документы, а также заключать трудовые договоры с трудящимися-мигрантами.

В министерстве отметили, что новый механизм позволит сделать привлечение иностранных работников в Беларусь более прозрачным, организованным и комфортным как для нанимателей, так и для самих трудящихся.

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