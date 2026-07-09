Игорь Шаповалов стал заместителем начальника ГУ МВД по Нижегородской области

В Главном управлении МВД России по Нижегородской области представили нового заместителя начальника регионального главка — начальника полиции. Эту должность занял полковник полиции Игорь Шаповалов, ранее работавший заместителем начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.