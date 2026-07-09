Politico рассказало о стратегии Ле Пен для победы на выборах президента Франции

Politico отмечает, что Ле Пен и Барделла несколько месяцев пытались договориться о «пакетной сделке»: она баллотируется в президенты, а его в случае победы назначает премьер-министром. В интервью во вторник Ле Пен назвала дуэт с Барделла «выигрышным билетом» и заявила, что они представляют собой «сильную, сплоченную, опирающуюся на общие убеждения и привыкшую работать вместе» пару.