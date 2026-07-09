Politico рассказало о стратегии Ле Пен для победы на выборах президента Франции

По мнению издания, ее «основным оружием» станет 30-летний протеже Жордан Барделла.
Барделла также может смягчить имидж Ле Пен на фоне ее юридических проблем.
Союзники Ле Пен уже попытались представить ее приговор как историю о стойкости. Депутат парламента от «Национального объединения» Себастьен Шену сравнил Ле Пен с преследуемым героем романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». «Сто раз воскрешенная, сто раз освобожденная и сто раз сбежавшая», — сказал Шену в эфире радиостанции France Inter.
Барделла почти не отходит от Ле Пен с тех пор, как апелляционный суд 7 июля оставил в силе ее обвинительный приговор по делу о нецелевом использовании средств Европарламента, но сократил срок запрета на участие в выборах.
Сам Барделла, по оценке издания, постепенно привыкает к роли второго плана.
Политолог Sciences Po Брюно Котре считает, что такой дуэт открывает для Ле Пен новые возможности в политической коммуникации.
Мужчина и женщина, старшая и младший. У нее долгая партийная история, у него молниеносная карьера… с точки зрения политической коммуникации это открывает новые возможности: они могут говорить с разными избирателями.
Politico отмечает, что Ле Пен и Барделла несколько месяцев пытались договориться о «пакетной сделке»: она баллотируется в президенты, а его в случае победы назначает премьер-министром. В интервью во вторник Ле Пен назвала дуэт с Барделла «выигрышным билетом» и заявила, что они представляют собой «сильную, сплоченную, опирающуюся на общие убеждения и привыкшую работать вместе» пару.
Французские чиновники подчеркивают, что это «отношения не на равных». «Если Ле Пен победит на выборах, у них не будет равноправных обязанностей. У нее будет общее видение, а он будет отвечать за его реализацию», — пояснил Филипп Баллард, член Законодательного собрания Франции.
Первый опрос Ifop, проведенный после объявления Ле Пен о выдвижении, показал, что она уверенно проходит во второй тур. Согласно исследованию, во втором туре она могла бы обойти бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа, набрав 54% голосов.