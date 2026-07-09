Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico рассказало о стратегии Ле Пен для победы на выборах президента Франции

Начало предвыборной кампании Марин Ле Пен на западе Франции прояснило, как она планирует завоевать расположение избирателей, которые долгое время скептически относились к ультраправым.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Лидер французских крайне правых Марин Ле Пен и председатель крайне правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла прибыли на рынок в Ла-Флеше на западе Франции в среду, 8 июля 2026 года.
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Европейское бюро Politico пишет, что 57-летняя Ле Пен после трех неудачных попыток попасть в Елисейский дворец пытается понять, чем ее новая кампания будет отличаться от прежних и как она сможет привлечь избирателей за пределами своего основного электората.

По мнению издания, ее «основным оружием» станет 30-летний протеже Жордан Барделла.

Ле Пен рассчитывает, что его популярность среди молодежи и навыки общения с бизнес-элитой помогут повысить привлекательность их партии «Национальное объединение» и компенсируют ее слабые стороны.

Барделла также может смягчить имидж Ле Пен на фоне ее юридических проблем.

Союзники Ле Пен уже попытались представить ее приговор как историю о стойкости. Депутат парламента от «Национального объединения» Себастьен Шену сравнил Ле Пен с преследуемым героем романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». «Сто раз воскрешенная, сто раз освобожденная и сто раз сбежавшая», — сказал Шену в эфире радиостанции France Inter.

Барделла почти не отходит от Ле Пен с тех пор, как апелляционный суд 7 июля оставил в силе ее обвинительный приговор по делу о нецелевом использовании средств Европарламента, но сократил срок запрета на участие в выборах.

Держать Барделла постоянно рядом с собой — либо гениальный ход, либо признак отчаяния, считает Politico.

Сам Барделла, по оценке издания, постепенно привыкает к роли второго плана.

Политолог Sciences Po Брюно Котре считает, что такой дуэт открывает для Ле Пен новые возможности в политической коммуникации.

Мужчина и женщина, старшая и младший. У нее долгая партийная история, у него молниеносная карьера… с точки зрения политической коммуникации это открывает новые возможности: они могут говорить с разными избирателями.

Бруно Котрес
политолог из Sciences Po

Politico отмечает, что Ле Пен и Барделла несколько месяцев пытались договориться о «пакетной сделке»: она баллотируется в президенты, а его в случае победы назначает премьер-министром. В интервью во вторник Ле Пен назвала дуэт с Барделла «выигрышным билетом» и заявила, что они представляют собой «сильную, сплоченную, опирающуюся на общие убеждения и привыкшую работать вместе» пару.

Эксперты отмечают, что такая предвыборная тактика, распространенная в США, необычна для Франции. При этом избиратели заранее узнают, кого Ле Пен в случае победы хотела бы назначить премьер-министром.

Французские чиновники подчеркивают, что это «отношения не на равных». «Если Ле Пен победит на выборах, у них не будет равноправных обязанностей. У нее будет общее видение, а он будет отвечать за его реализацию», — пояснил Филипп Баллард, член Законодательного собрания Франции.

Первый опрос Ifop, проведенный после объявления Ле Пен о выдвижении, показал, что она уверенно проходит во второй тур. Согласно исследованию, во втором туре она могла бы обойти бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа, набрав 54% голосов.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше