Президент Словакии усомнился в перспективах членства Украины в Евросоюзе

«Мы не сторонники каких-либо коротких путей, двойных стандартов или предоставления преимуществ какой-либо стране в ущерб других только потому, что она в сложной ситуации, поэтому, думаю, что о членстве в Европейском союзе говорить сейчас максимально преждевременно, это будет очень долгий сложный процесс, который, возможно, и не закончится членством Украины в Европейском союзе», — заявил Пеллегрини словацким журналистам в четверг по итогам переговоров с президентом Турции.
Пеллегрини добавил, что Украине предстоит пройти «очень сложный путь».
«Если оценивать то, как лидеры Европейского союза говорят, возможно, не на камеру, а в ходе неформальных разговоров, то перспектива членства Украины в Евросоюзе еще очень-очень далека, а то, что звучит сейчас, это скорее, возможно, некая мотивация, позитивные сигналы Украине», — отметил словацкий президент.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры неоднократно указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и подчеркивали, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является проведение основательных реформ.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы назвать Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских государств также выступают против присоединения Киева к ЕС.