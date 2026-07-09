Президент Словакии усомнился в перспективах членства Украины в Евросоюзе

«Мы не сторонники каких-либо коротких путей, двойных стандартов или предоставления преимуществ какой-либо стране в ущерб других только потому, что она в сложной ситуации, поэтому, думаю, что о членстве в Европейском союзе говорить сейчас максимально преждевременно, это будет очень долгий сложный процесс, который, возможно, и не закончится членством Украины в Европейском союзе», — заявил Пеллегрини словацким журналистам в четверг по итогам переговоров с президентом Турции.