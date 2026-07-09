The Economist рассказал о споре Польши и Украины в пользу России

Польский премьер-министр Дональд Туск возложил на Зеленского ответственность за напряженность в отношениях между странами. «Я сказал ему это и сказал ему, что его задача — найти способ снизить это напряжение и что самой глупой идеей, если у него такая идея есть (я не знаю, чтобы построить большую общественную поддержку на Украине), было бы эскалировать это напряжение и вражду между Украиной и Польшей. То есть это недопустимо», — сказал Туск.