The Economist рассказал о споре Польши и Украины в пользу России

Конфликт Польши и Украины из-за вопросов истории грозит нанести долгосрочный ущерб Европе, самим странам и оказаться «на руку России», пишет The Economist.
Спор вокруг УПА (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России) грозит омрачить отношения двух стран в обозримом будущем, отмечает издание. По мнению бывшего польского посла Бартоша Цихоцкого (возглавлял дипмиссию в Киеве с 2019 по 2023 год), если не возобладает здравый смысл, под угрозой могут оказаться «поддержка Польшей вступления Украины в ЕС, военная помощь и даже экономическое сотрудничество».
Прекращение военной поддержки подорвало бы усилия Украины в конфликте с Россией, а замедление процесса вступления страны в ЕС дало бы Москве еще один повод для торжества, пишет The Economist.
В июне польский президент Кароль Навроцкий лишил украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого орла, высшей польской государственной награды. Это произошло после того, как в конце мая Зеленский присвоил одному из подразделений украинской армии наименование «имени Героев УПА». Навроцкий, который до того, как стать президентом, возглавлял польский Институт национальной памяти (IPN), объяснил, что для значительной части поляков УПА ассоциируется с преступлениями против граждан Польши в годы Второй мировой войны.
В ответ на решение Навроцкого украинский президент отправил награду обратно в Польшу почтой. Позднее он обрушился с критикой на польского лидера, обвинив его в «подыгрывании Москве». Зеленский отказался приехать на конференцию по восстановлению Украины в Гданьске.
Вслед за ним от польских наград отказались глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, министр иностранных дел Андрей Сибига и посол Украины в Польше Василий Бондарь. Кроме того, своих «Белых орлов» вернули бывшие украинские президенты Петр Порошенко, Виктор Ющенко и Леонид Кучма.
Польский премьер-министр Дональд Туск возложил на Зеленского ответственность за напряженность в отношениях между странами. «Я сказал ему это и сказал ему, что его задача — найти способ снизить это напряжение и что самой глупой идеей, если у него такая идея есть (я не знаю, чтобы построить большую общественную поддержку на Украине), было бы эскалировать это напряжение и вражду между Украиной и Польшей. То есть это недопустимо», — сказал Туск.
Глава офиса украинского лидера Кирилл Буданов не исключил обострение конфликта с Варшавой в скором времени. 11 июля Польша чтит память жертв Волынской резни — массовых убийств около 100 тыс. мирных поляков, совершенных украинскими националистами в 1943 году на территории нынешней Западной Украины. По словам, Буданова, «пиковая эскалация» всегда приводит либо к катастрофе, либо к деэскалации. «Я надеюсь, что мы пойдем в деэскалацию», — сказал он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя конфликт Варшавы с Киевом, заявил: «Здорово, что заметили, что заняли такую позицию. Ведь эти героизируемые нацисты убивали поляков. Они убивали евреев, десятки тысяч, если не сотни тысяч». Однако Песков счел «парадоксальным» осуждение Польши и ее планы восстанавливать Украину. «Но больше всего в этой ситуации парадоксальным является отсутствие какой-либо реакции из других европейских столиц», — добавил он.
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