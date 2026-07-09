Пезешкиан заявил, что Тегеран делом ответит на оскорбления Трампа

Иранский лидер также охарактеризовал своего американского коллегу как политика, не способного выстраивать диалог без унизительных эпитетов, добавив, что мышление Трампа столь же грубо, как и его публичные высказывания. Ранее на саммите НАТО в Анкаре президент США позволил себе резкие характеристики в адрес иранского руководства, назвав его представителей «лжецами» и «порочными людьми», а также поставил под сомнение перспективы двусторонних переговоров.