Пезешкиан заявил, что Тегеран делом ответит на оскорбления Трампа

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не станет опускаться до обмена оскорблениями с американским лидером. По его словам, иранская сторона будет отстаивать свои интересы не через подстрекательские заявления, а через практические шаги.
В ответ на призывы некоторых критиков дать словесный отпор Белому дому Пезешкиан напомнил о недавнем авиаударе США по школе в городе Минаб, жертвами которого стали более 100 детей. Он подчеркнул, что не намерен заимствовать манеру поведения у человека, на руках которого, по его выражению, детская кровь.
Иранский лидер также охарактеризовал своего американского коллегу как политика, не способного выстраивать диалог без унизительных эпитетов, добавив, что мышление Трампа столь же грубо, как и его публичные высказывания. Ранее на саммите НАТО в Анкаре президент США позволил себе резкие характеристики в адрес иранского руководства, назвав его представителей «лжецами» и «порочными людьми», а также поставил под сомнение перспективы двусторонних переговоров.
Глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи, комментируя ситуацию, отметил, что подобные выпады не способны принизить достоинство его страны. Он заявил, что Иран отвечает на бестактность не симметрично, а демонстрируя мужество и решительность в реальных действиях, а не в словесных перепалках.
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