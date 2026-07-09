Лавров: Россия больше не будет верить Западу

До этого президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ЕС не стоит спешить с переговорами с Россией и президентом страны Владимиром Путиным. Он объяснил свои слова тем, что российский лидер «не хочет видеть» европейские страны за столом переговоров.