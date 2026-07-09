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Лавров: Россия больше не будет верить Западу

Россия больше не будет верить Западу, что он хочет переговорных решений по Украине. Об этом в четверг, 9 июля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Россия больше не будет верить Западу, что он хочет переговорных решений по Украине. Об этом в четверг, 9 июля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— Верить Западу в то, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно, — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее Сергей Лавров заявил, что достигнутые во время переговоров в Анкоридже условия были компромиссом со стороны России и в данный момент Москва не готова идти на новые уступки.

Сергей Рябков, заместитель Лаврова, предупредил о том, что Запад может столкнуться с катастрофическими последствиями, если попытается нарушить безопасность России. Председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков добавил, что западные страны переходят к новой фазе войны против России.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ЕС не стоит спешить с переговорами с Россией и президентом страны Владимиром Путиным. Он объяснил свои слова тем, что российский лидер «не хочет видеть» европейские страны за столом переговоров.

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