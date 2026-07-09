Лавров: Наемников из ВСУ активно привлекают к террористическим вылазкам в Африке

Наемников из Вооруженных сил Украины начали активно привлекать к террористическим вылазкам на территории Африки. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
Как отметил министр, сейчас российская сторона активно поставляет необходимую военную технику и оборудование для обеспечения безопасности в Мозамбике.
Напомним, что Сергей Лавров 9 июля встретился с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу в столице государства Мапуту. Он также назвал двусторонние отношения стран очень хорошими.
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