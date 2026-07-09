Лавров: РФ больше не будет верить заявлениям Запада о переговорах

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции заявил, что российская сторона более не намерена доверять заявлениям Запада о стремлении к переговорному процессу по Украине.
«Верить Западу в то, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно», — отметил дипломат.
Сергей Лавров находится в Мозамбике в рамках рабочего турне по африканским государствам. Ранее глава российского внешнеполитического ведомства посетил Эфиопию и Нигер.
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