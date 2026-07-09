Лавров заявил об отказе России верить Западу о желании переговоров

По его мнению, западные страны призывают к переговорным решениям, которые, однако, уже были достигнуты в 2014-м, 2015-м, 2019-м годах. «Во всех этимх случаях гарантии Запада были разрушены, самим же Западом, они оказались ложными», — сказал Лавров.