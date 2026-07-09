Россия больше не будет верить странам Запада, что те желают переговорных решений российско-украинского конфликта, «запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно». Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Мозамбика Марией Лукаш. Кадры опубликовал МИД на Rutube.
«Мы изложили оценки нынешнего состояния дел вокруг Украины, включая действия Запада, который, имитируя свою готовность к переговорам, сейчас, как это было объявлено европейцами, перешел к открытым ультиматумам в адрес Россиской Федерации», — сказал Лавров.
По его мнению, западные страны призывают к переговорным решениям, которые, однако, уже были достигнуты в 2014-м, 2015-м, 2019-м годах. «Во всех этимх случаях гарантии Запада были разрушены, самим же Западом, они оказались ложными», — сказал Лавров.
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