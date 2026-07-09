Запад лишь имитирует готовность к переговорам по украинскому урегулированию, но при этом перешел к открытым ультиматумам в адрес России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Мозамбика в Мапуту.
«Мы изложили оценки нынешнего состояния дел вокруг Украины, включая действия Запада, который, имитируя свою готовность к переговорам, сейчас, как это было объявлено европейцами, перешел к открытым ультиматумам в адрес Российской Федерации», — сказал Лавров.
Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва открыта для переговоров, но Киев и Запад не демонстрируют конструктивного подхода. В Кремле подчеркивали, что любые мирные инициативы должны учитывать интересы всех сторон.
Официальный Киев настаивает на собственной «формуле мира», которая не предполагает уступок России. Западные партнеры Украины поддерживают эту позицию. Москва считает такой подход тупиковым и не отвечающим интересам урегулирования.