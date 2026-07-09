Лавров упрекнул Запад в имитации переговоров по Украине

Запад лишь имитирует готовность к переговорам по украинскому урегулированию, но при этом перешел к открытым ультиматумам в адрес России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Мозамбика в Мапуту.