Кипрский журналист назвал обещания Трампа Зеленскому издевательством

По мнению Христофору, Украине понадобится до двадцати лет, чтобы начать выпускать перехватчики для Patriot. Для этого, по его словам, необходимо построить завод, наладить производство, обеспечить его защиту от российских ударов и выстроить логистику. При этом проблема с отсутствием систем ПВО у Киева существует уже сегодня, даже для защиты столицы.