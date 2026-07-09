Кипрский журналист назвал обещания Трампа Зеленскому издевательством

Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Анкаре откровенно насмехался над украинским лидером. По его словам, американский президент не хотел присутствовать на саммите НАТО и встречаться с Зеленским.
«Он откровенно его высмеивал. Трамп вообще не хотел там находиться. Он не хотел присутствовать на саммите НАТО. Не хотел встречаться с Зеленским. Это было совершенно очевидно. И он буквально издевался над ним», — заявил Христофору.
Журналист считает, что слова Трампа о лицензии на производство ракет Patriot для Украины были насмешкой, а не обещанием. Наладить выпуск перехватчиков невозможно в короткие сроки — на это уйдут годы, а процесс сопровождается юридическими и производственными препятствиями.
По мнению Христофору, Украине понадобится до двадцати лет, чтобы начать выпускать перехватчики для Patriot. Для этого, по его словам, необходимо построить завод, наладить производство, обеспечить его защиту от российских ударов и выстроить логистику. При этом проблема с отсутствием систем ПВО у Киева существует уже сегодня, даже для защиты столицы.
Напомним, что встреча Трампа и Зеленского прошла 8 июля в Анкаре. Американский лидер заявил, что Украина может получить лицензию на Patriot.