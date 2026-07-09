Путин обновил состав комиссии, отвечающей за экспортный контроль

Ранее сообщалось, что за первые пять месяцев 2026 года экспорт рыбы и морепродуктов из России в Китай увеличился на 16% по весу и на 53% в денежном выражении, достигнув 672 тысяч тонн на сумму почти 2,06 миллиарда долларов. Наиболее заметный рост показали поставки мороженого минтая без головы и потрохов (+25% по весу и +70% в деньгах), филе минтая (+25% и +55%), а также мороженой трески (+35% и вдвое в деньгах).