США впервые атаковали мост, связывающий Иран с Россией и Китаем

США нанесли ракетный удар по железнодорожному мосту, входящему в международный транспортный коридор «Север — Юг» и связывающему Иран с Россией и Китаем. С 2025 года Россия использовала этот маршрут для транспортировки грузов, а после начала морской блокады Ирана объем перевозок китайскими поездами увеличился в три раза. Всего за ночь американцы атаковали более 90 целей, есть пострадавшие.