Журналист Христофору раскрыл, как Трамп поиздевался над Зеленским в Анкаре

Он подчеркнул, что даже при оптимистичном сценарии на это уйдёт от десяти до двадцати лет, тогда как острая нехватка вооружений ощущается уже сейчас и требует безотлагательных действий. Журналист добавил, что на данный момент украинская ПВО практически отсутствует, и это касается даже обороны столицы.