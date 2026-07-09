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Лавров: у России исчерпан запас веры в желание Запада договариваться

Лавров заявил, что Москва больше не верит словам Запада о желании искать пути решения конфликтов в диалоге.

Источник: Комсомольская правда

Россия больше не питает иллюзий относительно готовности Запада к честным переговорам. Весь кредит доверия к западным партнерам окончательно исчерпан. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с мозамбикской коллегой в Мапуту.

«Запад лицемерно продолжает призывать к переговорному решению, переговорные решения, причем под гарантиями Запада, были достигнуты еще где-то в 2014, 2015, 2019 году. Во всех этих случаях гарантии Запада были разрушены самим же Западом, они оказались ложными», — уточнил глава российской дипломатии.

Сергей Лавров также обратил внимание на события 2022 года, когда уже имелась конкретная договоренность между Москвой и Киевом. Он подчеркнул, что тот документ был открыто и публично подорван теми же западными силами. В связи с этим российская сторона приняла твердое решение больше не верить словам Запада о якобы существующем желании искать мирные пути.

Ранее Лавров уже называл лукавыми заявления стран НАТО об их неучастии в конфликте на стороне Киева. По мнению Москвы, такие действия лишь подтверждают нежелание западных коллег вести честную игру.

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