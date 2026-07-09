Лавров: у России исчерпан запас веры в желание Запада договариваться

Сергей Лавров также обратил внимание на события 2022 года, когда уже имелась конкретная договоренность между Москвой и Киевом. Он подчеркнул, что тот документ был открыто и публично подорван теми же западными силами. В связи с этим российская сторона приняла твердое решение больше не верить словам Запада о якобы существующем желании искать мирные пути.