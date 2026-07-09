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НАТО поставит ИИ-сеть на восточных рубежах для наблюдения за границей

Североатлантический альянс приступит к развёртыванию комплексной системы слежения вдоль восточного периметра — от Финляндии до Румынии. Проект, получивший название Eastern Flank Deterrence Initiative, станет одним из центральных элементов обновлённой оборонительной стратегии блока.

Североатлантический альянс приступит к развёртыванию комплексной системы слежения вдоль восточного периметра — от Финляндии до Румынии. Проект, получивший название Eastern Flank Deterrence Initiative, станет одним из центральных элементов обновлённой оборонительной стратегии блока.

В основе новой технологии — архитектура «Kill Web», которая объединяет информацию со спутников, беспилотных летательных аппаратов, наземных сенсоров и роботизированных платформ. Все эти данные будут стекаться в единый центр и обрабатываться алгоритмами искусственного интеллекта, что позволит автоматически выявлять передвижения военной техники и оперативно передавать информацию в штабы.

Помимо цифровой составляющей, НАТО намерено сформировать вдоль границ так называемую передовую линию, где в случае конфликта первые удары на себя примут не военнослужащие, а безэкипажные средства — дроны, наземные роботы и автоматизированные системы. Как пояснил майор Армии США Мэтт Блубо, такой подход направлен на сохранение личного состава и более экономное расходование ресурсов.

В дальнейшем планируется усилить эту группировку за счёт дополнительной авиации, бронетехники и переброски подкреплений, что сделает оборону альянса более гибкой и многослойной.

НАТО взяло лопаты: на границах с Россией усиленно копают рвы.

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