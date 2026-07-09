НАТО поставит ИИ-сеть на восточных рубежах для наблюдения за границей

Помимо цифровой составляющей, НАТО намерено сформировать вдоль границ так называемую передовую линию, где в случае конфликта первые удары на себя примут не военнослужащие, а безэкипажные средства — дроны, наземные роботы и автоматизированные системы. Как пояснил майор Армии США Мэтт Блубо, такой подход направлен на сохранение личного состава и более экономное расходование ресурсов.