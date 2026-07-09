Российская сторона передала Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) информации о нарушениях Украиной обязательств по Конвенции о химоружии. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя РФ при организации Владимира Тарабрина.
Уточняется, что российская сторона ожидает от ОЗХО конкретной реакции на передаваемые факты использования Вооруженными силами Украины токсичных химикатов.
Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим на фоне ситуации на линии боевого соприкосновения готов пойти на различные провокации, включая использование химических веществ.
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