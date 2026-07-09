Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не менее 1 млн иранцев прощаются с Хаменеи в его родном городе

Не менее 1 млн человек заполнили улицы иранского города Мешхед, куда доставили тело верховного лидера Али Хаменеи для погребения в мавзолее имама Резы. Об этом сообщает Tasnim.

Источник: Life.ru

В иранском Мешхеде сотни тысяч человек прощаются с Хаменеи. Видео © Х / Misra_Amaresh.

Люди выстроились по обеим сторонам дороги в ожидании похоронного кортежа, который проследовал из местного аэропорта к месту захоронения. Изначально гроб должны были привезти из иракского Наджафа ещё утром в четверг, однако из-за задержки церемонию пришлось перенести.

Собравшиеся непрерывно скандируют антиизраильские и антиамериканские лозунги, а также выкрикивают проклятия. В толпе звучат призывы «Смерть Америке», «Смерть Израилю» и «Смерть предателям».

Ранее сообщалось, что разъярённая толпа предприняла попытку нападения на президента Ирана Масуда Пезешкиана во время траурной процессии. Похороны бывшего верховного лидера Али Хаменеи вместо демонстрации национального единства обнажили глубочайший раскол среди иранских властей. Представители консервативного лагеря обрушились с резкой критикой на действующего президента и главу внешнеполитического ведомства, обвинив их в неоправданно большой готовности идти на диалог с Вашингтоном.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Али Хаменеи
Али Хаменеи — иранский религиозный и политический деятель, Верховный лидер Ирана с 1989 года, а также третий президент страны в 1981—1989 годах. Он занимал ключевые позиции в исламской республике более трех десятилетий и был убит на рабочем месте во время израильских ударов 28 февраля 2026 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше