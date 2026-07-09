Беларусь и Россия упрощают получение разрешения на проживание

В заявлении указано, что «проектом протокола предусматривается возможность получения гражданами одной стороны разрешения на временное или постоянное проживание на территории другой стороны на основании принадлежности данных лиц к гражданству одной из сторон». Кроме того, сроки рассмотрения документов для получения разрешения на постоянное проживание сокращаются с трех до двух месяцев.