Беларусь и Россия упрощают получение разрешения на проживание

Документ направлен на упрощение процедуры получения разрешения на проживание для граждан одного государства на территории другого. Об этом сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
«Гражданам Союзного государства могут упростить получение разрешения на проживание на территориях государств — участников», — отмечается в сообщении.
Как уточняется, «президент Беларуси Александр Лукашенко 9 июля подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в соглашение между Беларусью и Россией об обеспечении равных прав граждан двух стран на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств — участников Союзного государства от 24 января 2006 года».
В заявлении указано, что «проектом протокола предусматривается возможность получения гражданами одной стороны разрешения на временное или постоянное проживание на территории другой стороны на основании принадлежности данных лиц к гражданству одной из сторон». Кроме того, сроки рассмотрения документов для получения разрешения на постоянное проживание сокращаются с трех до двух месяцев.
«Расширяется перечень документов граждан Республики Беларусь, по которым возможен въезд, выезд, транзитный проезд, передвижение и пребывание на территории Российской Федерации: биометрический паспорт, биометрический дипломатический паспорт, биометрический служебный паспорт, идентификационная карта», — говорится в сообщении.
Согласно информации пресс-службы, министерство иностранных дел Белоруссии уполномочено на проведение переговоров по проекту протокола и его подписание.