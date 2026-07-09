Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь и Россия упрощают получение разрешения на проживание

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым утвердил в качестве базы для переговоров проект протокола с Российской Федерацией.

Источник: РИА "Новости"

Документ направлен на упрощение процедуры получения разрешения на проживание для граждан одного государства на территории другого. Об этом сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

«Гражданам Союзного государства могут упростить получение разрешения на проживание на территориях государств — участников», — отмечается в сообщении.

Как уточняется, «президент Беларуси Александр Лукашенко 9 июля подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в соглашение между Беларусью и Россией об обеспечении равных прав граждан двух стран на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств — участников Союзного государства от 24 января 2006 года».

В заявлении указано, что «проектом протокола предусматривается возможность получения гражданами одной стороны разрешения на временное или постоянное проживание на территории другой стороны на основании принадлежности данных лиц к гражданству одной из сторон». Кроме того, сроки рассмотрения документов для получения разрешения на постоянное проживание сокращаются с трех до двух месяцев.

«Расширяется перечень документов граждан Республики Беларусь, по которым возможен въезд, выезд, транзитный проезд, передвижение и пребывание на территории Российской Федерации: биометрический паспорт, биометрический дипломатический паспорт, биометрический служебный паспорт, идентификационная карта», — говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, министерство иностранных дел Белоруссии уполномочено на проведение переговоров по проекту протокола и его подписание.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше