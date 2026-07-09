Принц Гарри лихорадочно ищет охрану, чтобы привезти Меган и детей к Карлу III

Напомним, что принц Гарри принял решение отправиться в Великобританию без семьи. Изначально предполагалось, что впервые за 4 года на родину с благотворительной миссией прилетит вся семья: супруга Меган Маркл и дети Арчи и Лилибет. Поездка тщательно готовилась на протяжении двух недель, однако в последний момент планы пришлось полностью пересмотреть. Буквально за несколько суток до вылета, младшего сына Карла III уведомили, что ни ему, ни его близким не будет предоставлена государственная полицейская охрана. Британские власти потребовали, чтобы принц самостоятельно позаботился о частной безопасности.