В ЛНР под удары дронов попали автобус и заправка

В ЛНР в результате удара дрона по автозаправочной станции в Новоайдарском округе пять человек получили ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
Еще один беспилотник нанес удар по рейсовому автобусу Кременная — Луганск. Врзыв произошел при посадке пассажиров в поселке Старая Краснянка.
«Ранения получили 81-летняя и 63-летняя женщины», — уточнил губернатор.
Еще одна женщина получила ранения при ударе беспилотника по частному дому в Кременском муниципальном округе.
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