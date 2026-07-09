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В ЛНР под удары дронов попали автобус и заправка

В ЛНР в результате удара дрона по автозаправочной станции в Новоайдарском округе пять человек получили ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Источник: РБК

В ЛНР в результате удара дрона по автозаправочной станции в Новоайдарском округе пять человек получили ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Еще один беспилотник нанес удар по рейсовому автобусу Кременная — Луганск. Врзыв произошел при посадке пассажиров в поселке Старая Краснянка.

«Ранения получили 81-летняя и 63-летняя женщины», — уточнил губернатор.

Еще одна женщина получила ранения при ударе беспилотника по частному дому в Кременском муниципальном округе.

Материал дополняется.

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