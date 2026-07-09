Зеленский анонсировал скорую поставку ракет Patriot от США

«В ближайшие дни мы получим пакет от Соединённых Штатов», — сказал Зеленский.
Помимо американской поддержки, Киев достиг договорённостей с европейскими союзниками — они также направят дополнительные ракеты типа PAC-3.
Зеленский также отметил, что сейчас идет активная работа над тем, чтобы наладить выпуск Patriot непосредственно на Украине. Сейчас стороны обсуждают технические детали и юридические нюансы с международными партнёрами. По словам экс-комика, от оперативности этих переговоров напрямую зависит, как скоро удастся запустить полноценное производство систем на украинских мощностях.
А ранее военный обозреватель Андрей Марочко указал, что Киев не сумеет наладить выпуск зенитных ракет Patriot в ближайшие пять лет. Как отмечает SHOT, для такого производства нужны стабильное электроснабжение, дорогая инфраструктура и защищённые площадки, а всего этого у украинской стороны сейчас нет. Более того, предприятия ВПК из-за постоянных ударов, наоборот, выводят за рубеж.
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