Зеленский анонсировал скорую поставку ракет Patriot от США

А ранее военный обозреватель Андрей Марочко указал, что Киев не сумеет наладить выпуск зенитных ракет Patriot в ближайшие пять лет. Как отмечает SHOT, для такого производства нужны стабильное электроснабжение, дорогая инфраструктура и защищённые площадки, а всего этого у украинской стороны сейчас нет. Более того, предприятия ВПК из-за постоянных ударов, наоборот, выводят за рубеж.