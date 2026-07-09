Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия потребовала от ОЗХО реакции на факты применения ВСУ токсичных химикатов

Россия ожидает от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) конкретной реакции на переданные данные о возможном применении украинскими военными токсичных химикатов. Об этом заявил постпред РФ при организации Владимир Тарабрин.

Источник: Life.ru

По его словам, Москва передала в технический секретариат ОЗХО новую информацию о предполагаемых нарушениях Украиной обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия.

«Ожидаем конкретной реакции от техсекретариата ОЗХО и государств — участников КЗХО на передаваемые Россией факты использования украинскими вооружёнными формированиями токсичных химикатов, отравляющих веществ и ХСББ», — заявил Тарабрин на 112-й сессии Исполнительного совета организации.

Постпред РФ сообщил, что среди переданных материалов есть информация об обнаружении на позициях ВСУ в ДНР дымовых гранат с хлорпикрином. Кроме того, российская сторона заявила об атаке украинских беспилотников с самодельными боеприпасами с этим веществом на здание школы в регионе.

Тарабрин отметил, что Россия также продолжает консультации с техническим секретариатом ОЗХО по вопросу возможного визита экспертов организации в РФ и оказания технической помощи.

Ранее уже не раз сообщалось о наличии американских биологических лабораторий на территории Украины. Более того, США финансировали создание сети объектов более чем в 30 странах, где изучались опасные вирусы и микроорганизмы. Были построены 13 таких лабораторий, где проводились исследования патогенов, включая возбудителей птичьего гриппа, часть работ проходила в условиях повышенной секретности.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ОЗХО: организация, которая контролирует химическое оружие во всем мире
ОЗХО — одна из ключевых международных организаций, отвечающих за контроль над химическим оружием и предотвращение его распространения. Сегодня она объединяет большинство стран мира и участвует в расследованиях, инспекциях и международных проверках. В этом материале — основные сведения об ОЗХО, ее структуре, задачах и значении.
Читать дальше