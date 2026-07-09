По его словам, Москва передала в технический секретариат ОЗХО новую информацию о предполагаемых нарушениях Украиной обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия.
«Ожидаем конкретной реакции от техсекретариата ОЗХО и государств — участников КЗХО на передаваемые Россией факты использования украинскими вооружёнными формированиями токсичных химикатов, отравляющих веществ и ХСББ», — заявил Тарабрин на 112-й сессии Исполнительного совета организации.
Постпред РФ сообщил, что среди переданных материалов есть информация об обнаружении на позициях ВСУ в ДНР дымовых гранат с хлорпикрином. Кроме того, российская сторона заявила об атаке украинских беспилотников с самодельными боеприпасами с этим веществом на здание школы в регионе.
Тарабрин отметил, что Россия также продолжает консультации с техническим секретариатом ОЗХО по вопросу возможного визита экспертов организации в РФ и оказания технической помощи.
Ранее уже не раз сообщалось о наличии американских биологических лабораторий на территории Украины. Более того, США финансировали создание сети объектов более чем в 30 странах, где изучались опасные вирусы и микроорганизмы. Были построены 13 таких лабораторий, где проводились исследования патогенов, включая возбудителей птичьего гриппа, часть работ проходила в условиях повышенной секретности.
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