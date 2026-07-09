Лавров: Россия больше не верит в желание Запада вести переговоры

В конце июня президент России Владимир Путин заявил, что страна готова вести переговоры по Украине на базе «стамбульских договоренностей». Эту же линию поддерживал и Сергей Лавров: по его словам, Москва готова в любой момент возобновить контакты. Он подчеркивал, что рассчитывать на Запад как на честного посредника уже нельзя.