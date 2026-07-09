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Лавров: Россия больше не верит в желание Запада вести переговоры

Россия окончательно исчерпала запас веры в желание западных стран вести переговоры, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, Запад всегда нарушает гарантии, о которых изначально сам говорит.

Россия окончательно исчерпала запас веры в желание западных стран вести переговоры, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, Запад всегда нарушает гарантии, о которых изначально сам говорит.

«Запад лицемерно продолжает призывать к переговорному решению, переговорные решения, причем под гарантиями Запада, были достигнуты еще где-то в 2014, 2015, 2019 году», — сказал господин Лавров на встрече с главой МИД Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш (цитата по ТАСС). Он отметил, что во всех случаях гарантии оказались ложными.

Он заверил, что Россия больше не будет верить в стремление Запада решать вопросы дипломатическим путем. «В 2022 году уже было переговорное решение между Россией и Украиной, его подорвал тот же самый Запад, открыто и публично», — отметил Сергей Лавров.

В конце июня президент России Владимир Путин заявил, что страна готова вести переговоры по Украине на базе «стамбульских договоренностей». Эту же линию поддерживал и Сергей Лавров: по его словам, Москва готова в любой момент возобновить контакты. Он подчеркивал, что рассчитывать на Запад как на честного посредника уже нельзя.

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