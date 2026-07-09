Именные револьверы, подаренные Эрдоганом лидерам стран НАТО. Фото

«Необычный подарок от президента Эрдогана на саммите НАТО: револьвер Magnum с патронами, на котором выгравировано мое имя…» — написал Мадьяр.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше