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Именные револьверы, подаренные Эрдоганом лидерам стран НАТО. Фото

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и канцелярия президента Литвы Гитанаса Науседы опубликовали фотографии револьверов, которые подарил европейским лидерам на саммите НАТО в Анкаре президент Турции Реджеп Эрдоган.

Источник: РБК

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и канцелярия президента Литвы Гитанаса Науседы опубликовали фотографии револьверов, которые подарил европейским лидерам на саммите НАТО в Анкаре президент Турции Реджеп Эрдоган.

«Необычный подарок от президента Эрдогана на саммите НАТО: револьвер Magnum с патронами, на котором выгравировано мое имя…» — написал Мадьяр.

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