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За день силы ПВО сбили в регионах России 152 дрона

В течении дня над регионами России были сбиты 152 украинских БПЛА, сообщила пресс-служба Миноброны.

Источник: РБК

В течении дня над регионами России были сбиты 152 украинских БПЛА, сообщила пресс-служба Миноброны.

«ПВО перехвачены и уничтожены 152 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.

Материал дополняется.

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