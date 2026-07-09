За день силы ПВО сбили в регионах России 152 дрона

В течении дня над регионами России были сбиты 152 украинских БПЛА, сообщила пресс-служба Миноброны.
«ПВО перехвачены и уничтожены 152 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.
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