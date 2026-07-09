Патрушев заявил, что Трамп заинтересован в решении конфликта на Украине

По словам Патрушева, препятствием для мирного урегулирования являются европейские страны. «Евронацисты в Европе никоим образом не хотят договориться. Они делают все, чтобы даже если Украина согласна договориться, чтобы этого ни в коем случае не произошло», — сказал Патрушев.