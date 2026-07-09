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Патрушев заявил, что Трамп заинтересован в решении конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп действительно заинтересован в урегулировании конфликта на Украине и стремится достичь договоренностей.

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп действительно заинтересован в урегулировании конфликта на Украине и стремится достичь договоренностей. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью ИС «Вести».

По словам Патрушева, препятствием для мирного урегулирования являются европейские страны. «Евронацисты в Европе никоим образом не хотят договориться. Они делают все, чтобы даже если Украина согласна договориться, чтобы этого ни в коем случае не произошло», — сказал Патрушев.

Он также добавил, что такие силы в Европе оказывают влияние на украинское руководство, в том числе посредством финансовой, материальной и военной поддержки.

Патрушев выразил надежду, что конфликт удастся урегулировать дипломатическим путем, без применения военной силы.

В июле Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО. Трамп заявил, что за последние несколько недель в урегулировании конфликта меду Москвой и Киевом был достигнут «значительный прогресс».

После встречи с Зеленским американский президент пообещал позвонить российскому президенту Владимиру Путину.

Кремль заявлял, что Россия приветствует подход Трампа, направленный на решение международных вопросов за столом переговоров. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Трамп предпочитает искать дипломатические решения, и Москва положительно оценивает такой подход американского лидера.

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