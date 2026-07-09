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Все округа Херсонской области оказались полностью или частично обесточены

Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены, сообщил в телеграм-канале губернатор Владимир Сальдо.

Источник: РБК

Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены, сообщил в телеграм-канале губернатор Владимир Сальдо.

«Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — написал он.

7 июля Сальдо объявил, что на территории Херсонской области введен режим техногенной чрезвычайной ситуации. он объяснил, что это позволит быстрее решать вопросы, связанные с работой объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры и экономики в регионе.

Материал дополняется.

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