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Силы ПВО сбили 152 беспилотника ВСУ над регионами России за день

152 украинских дрона уничтожены над 10 регионами России и акваторией Азовского моря.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны сбили 152 беспилотника ВСУ над территорией регионов России в течение дня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в четверг, 9 июля.

«В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 152 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что украинские дроны были сбиты над территорией Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской и Тульской областей. Также силы ПВО уничтожили беспилотники над Московским регионом, Крымом и акваторией Азовского моря.

Ранее KP.RU сообщал, что средства противовоздушной обороны уничтожили 73 украинских беспилотника ВСУ в ночь на 9 июля. Дроны были ликвидированы над 12 регионами России и акваторией Азовского моря.

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