Силы ПВО сбили 152 беспилотника ВСУ над регионами России за день

Силы противовоздушной обороны сбили 152 беспилотника ВСУ над территорией регионов России в течение дня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в четверг, 9 июля.
«В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 152 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что украинские дроны были сбиты над территорией Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской и Тульской областей. Также силы ПВО уничтожили беспилотники над Московским регионом, Крымом и акваторией Азовского моря.
Ранее KP.RU сообщал, что средства противовоздушной обороны уничтожили 73 украинских беспилотника ВСУ в ночь на 9 июля. Дроны были ликвидированы над 12 регионами России и акваторией Азовского моря.