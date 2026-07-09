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МИД: в Прибалтике охотятся на тех, кто выступает за отношения с Россией

ЖЕНЕВА, 9 июл — РИА Новости. Власти Эстонии, Латвии и Литвы ведут открытое преследование активистов, выступающих за конструктивные отношения с Россией, сообщил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев, текст заявления которого есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Дипломат принял участие в презентации в отделении ООН в Женеве совместного доклада МИД РФ и Белоруссии о ситуации с правами человека в отдельных странах. Лукьянцев отметил лидерство властей трех прибалтийских стран по уровню русофобии в их политике среди всего Запада.

«Активисты из русскоговорящих сообществ, которые осмеливаются выразить альтернативную точку зрения в пользу конструктивных отношений с Россией, сохранения культурных, языковых и исторических связей, защищают русский язык и русскую культуру, становятся жертвами давления и репрессий в этих полицейских государствах», — сказал он.

«На них открыто объявлена охота в этих прибалтийских государствах, руководимых явно русофобскими режимами», — добавил дипломат.

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