МИД: в Прибалтике охотятся на тех, кто выступает за отношения с Россией

Дипломат принял участие в презентации в отделении ООН в Женеве совместного доклада МИД РФ и Белоруссии о ситуации с правами человека в отдельных странах. Лукьянцев отметил лидерство властей трех прибалтийских стран по уровню русофобии в их политике среди всего Запада.
«Активисты из русскоговорящих сообществ, которые осмеливаются выразить альтернативную точку зрения в пользу конструктивных отношений с Россией, сохранения культурных, языковых и исторических связей, защищают русский язык и русскую культуру, становятся жертвами давления и репрессий в этих полицейских государствах», — сказал он.
«На них открыто объявлена охота в этих прибалтийских государствах, руководимых явно русофобскими режимами», — добавил дипломат.