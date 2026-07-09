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От частной охраны до передовой: как прадед-фронтовик вдохновил бойца «Онегина» уйти на фронт

Корреспондент «Вечерней Москвы» продолжает работу в зоне спецоперации. В этот раз он пообщался с военнослужащим казачьей бригады «Терек» с позывным «Онегин».

Корреспондент «Вечерней Москвы» продолжает работу в зоне спецоперации. В этот раз он пообщался с военнослужащим казачьей бригады «Терек» с позывным «Онегин».

Служит «Онегин» командиром взвода связи бригады «Терек», которая ведет наступление на соледарско-артемовском направлении. Наличие устойчивой связи в высокотехнологичной войне, которая развернулась на наших исторических территориях, — главное условие для качественного выполнения боевых задач.

— С товарищами мы под звук дронов и гул рвачей прокладывали оптоволокно, чтобы наши ребята могли дистанционно взаимодействовать между собой, — говорит «Онегин». — Каналы, конечно, не везде скоростные, но для решения задач и этого достаточно.

До отправки на передовую он долгие годы трудился в частной охранной компании, имея техническое образование, занимался настройкой связи. Но с началом СВО решил уйти на фронт, последовав примеру прадеда, воевавшего против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной.

— Начал искать, где могут пригодиться мои навыки. Бывший коллега, который уже к тому моменту служил в составе «Терека», посоветовал пойти к нему. Сказал, что хороших специалистов не хватает, — смеется «Онегин».

Позывной ему помогла выбрать жена, которую зовут Татьяна.

— Знали, что в армии имена практически не используются. Жена предложила красиво обыграть, в честь известных героев повести Александра Пушкина, — смеется мужчина. — Это мой любимый тыл, на который можно всегда положиться, и где его очень ждут, — говорит «Онегин». — Тогда я впервые столкнулся с вражескими дронами, от которых приходилось укрываться и отстреливаться.

Когда боец подъезжал к одной из точек для настройки связи, в машину, где он находился с сослуживцами, попал беспилотник.

— Мы выскочили из «буханки» и бросились в овраг, — говорит «Онегин». — Следом летела еще одна «птичка», но мы ее сбили перекрестным огнем из автоматов. У нас, связистов, такое бывает нечасто, но мы готовы всегда.

КСТАТИ.

4 июля Казачья разведывательная бригада «Терек» отпраздновала первую годовщину получения боевого знамени, подписанного лично президентом России Владимиром Путиным. Церемония вручения знамени состоялась год назад в Пятигорске. Мероприятие сопровождалось минутой молчания в память о погибших товарищах.