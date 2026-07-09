От частной охраны до передовой: как прадед-фронтовик вдохновил бойца «Онегина» уйти на фронт

— Знали, что в армии имена практически не используются. Жена предложила красиво обыграть, в честь известных героев повести Александра Пушкина, — смеется мужчина. — Это мой любимый тыл, на который можно всегда положиться, и где его очень ждут, — говорит «Онегин». — Тогда я впервые столкнулся с вражескими дронами, от которых приходилось укрываться и отстреливаться.