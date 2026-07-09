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Запоздалое прозрение поляков

Завтра, 11 июля, в Польше День национальной памяти о геноциде, резне, устроенной бандеровцами на Волыни. Во времена немецкой оккупации территорий, некогда входивших в состав Речи Посполитой, украинские нацисты решили освободить «жизненное пространство» от поляков, евреев, русских.

Устроили этнические чистки. Правда, о геноциде и русских в Варшаве предпочитают не вспоминать. Такое вот выборочное историческое возмущение. Да и сам День памяти установлен относительно недавно в рамках тогда еще скромных усилий добиться от Киева признания вины, а также эксгумации и перезахоронения останков из общих ям.

Нынешнее обострение было вызвано торжественным погребением нациста Мельника и присвоением подразделению ВСУ звания Украинской повстанческой армии (УПА) в честь тех кровавых террористов.

А когда польские претензии были нагло отвергнуты, Варшава, наконец, решилась на протестные демарши и угрозу заблокировать вступление Украины в Евросоюз. Стало ясно, что, несмотря на царящую в местном политикуме густую русофобию, тот геноцид стал фактором польской внутренней политики. Особенно в преддверии будущих парламентских выборов. К тому же страна явно устала от присутствия почти миллиона нагловатых украинских беженцев.

В Анкаре, в кулуарах саммита НАТО, встреча президентов Навроцкого и Зеленского лишь усилила разочарование Варшавы. И демарш экс-депутата сейма Толвиньского, демонстративно направившего ВС РФ медикаменты, — яркое проявление нарастающего несогласия с официальным курсом поддержки Киева.

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