Запоздалое прозрение поляков

Устроили этнические чистки. Правда, о геноциде и русских в Варшаве предпочитают не вспоминать. Такое вот выборочное историческое возмущение. Да и сам День памяти установлен относительно недавно в рамках тогда еще скромных усилий добиться от Киева признания вины, а также эксгумации и перезахоронения останков из общих ям.