Лукашенко дал зелёный свет соглашению с РФ об упрощении получения ВНЖ

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия запустили пригородное сообщение между Смоленском и Витебском. Министр транспорта РФ Андрей Никитин охарактеризовал это событие как историческое решение для всего Союзного государства. По его данным, раньше дорога между Витебском и Смоленском могла занимать до пяти часов, теперь же время в пути сократилось до двух.