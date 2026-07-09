В Иране сообщили о новых взрывах

Представитель МИД Ирана Исмаил Багам назвал обвинения в ударах по танкерам в адрес Тегерана вызывающими вопросы и противоречащими принципам добрососедства. Иран официально не взял на себя ответственность за атаки, однако в заявлении подчеркивалось, что некоторые суда следуют по маршрутам, не согласованным с иранской стороной.