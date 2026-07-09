В Иране сообщили о новых взрывах

В портовом городе Бандар-Аббасе в Иране прозвучали взрывы, сообщает иранское агентство Mehr.
В свою очередь иранские издания ISNA и Tasnim опровергают данные, что в Бандар-Аббасе, Кешме, Сирике и Джаске прогремели новые взрывы.
США в данный момент не наносят ударов, утверждает CNN со ссылкой на источник.
В ночь на 9 июля американское Центральное командование (CENTCOM) дважды объявляло об ударах по Ирану в ответ на атаки Тегерана по кораблям в Ормузском проливе. Тогда же сообщалось о взрывах в районе городов Бендер-Аббас, Сирик, Чабахар и Конарек.
Представитель МИД Ирана Исмаил Багам назвал обвинения в ударах по танкерам в адрес Тегерана вызывающими вопросы и противоречащими принципам добрососедства. Иран официально не взял на себя ответственность за атаки, однако в заявлении подчеркивалось, что некоторые суда следуют по маршрутам, не согласованным с иранской стороной.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) вместе с тем в ответ сообщил о поражении американских баз в Кувейте и Бахрейне.
Трафик судов через Ормузский пролив практически остановился после серии ударов США по территории Ирана, писал Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов. До этого, как отмечает агентство суда в основном проходили по одобренному Тегераном маршруту вдоль иранского побережья, тогда как предлагаемый американскими военными оманский коридор оставался спокойным.
Президент США Дональд Трамп после обмена ударами заявил, что перемирие с Ираном закончилось. Он также заявил, что дальнейшие контакты являются «пустой тратой времени».
Менее месяца назад, 18 июня, стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает двухмесячное прекращение огня и начало переговоров о более широком соглашении.
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