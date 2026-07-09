Иран восстановил часть военного потенциала в районе Ормузского пролива

Американские военные ранее наносили удары по объектам вблизи Ормузского пролива. После атак Иран смог извлечь из-под завалов и отремонтировать сотни ракет и пусковых установок, повреждённых в ходе боевых действий. Один из источников газеты заявил, что сейчас Тегеран располагает более чем половиной довоенных запасов ракетного вооружения и пусковых систем.