Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран восстановил часть военного потенциала в районе Ормузского пролива

Иран восстановил часть оборонного потенциала в районе Ормузского пролива после прекращения огня. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.

Источник: Life.ru

По данным издания, после перемирия Тегеран начал восстанавливать военную инфраструктуру в стратегически важном районе. В частности, Иран разместил новые мобильные радары и другие средства наблюдения.

Американские военные ранее наносили удары по объектам вблизи Ормузского пролива. После атак Иран смог извлечь из-под завалов и отремонтировать сотни ракет и пусковых установок, повреждённых в ходе боевых действий. Один из источников газеты заявил, что сейчас Тегеран располагает более чем половиной довоенных запасов ракетного вооружения и пусковых систем.

Ранее США сообщили о завершении новой серии ударов по Ирану. Под атаку попали около 90 объектов, включая системы противовоздушной обороны, объекты берегового наблюдения, склады ракет и беспилотников, а также элементы военной логистики. В ответ Иран заявил о нанесении ракетного удара по одному из американских военных объектов на Ближнем Востоке.

По мнению ряда экспертов, новая волна американских атак может быть связана с попыткой Вашингтона восстановить собственный имидж после предыдущего противостояния с Тегераном, которое фактически завершилось без достижения заявленных целей США. При этом стороны продолжают демонстрировать готовность к дальнейшему силовому сценарию.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше