NYT рассказала «поучительную историю» для Украины с заводом Patriot

Как уточняет издание, США выдали лицензию Берлину еще в 2022 году на фоне опасений администрации бывшего американского президента Джо Байдена по поводу возможностей Европы в области противоракетной обороны из-за начала военной операции на Украине. По лицензии Германия получило право построить завод по производству ракет-перехватчиков для Patriot. За этим разрешением последовал контракт на 2024 год, согласно которому немецкий завод должен был поставить до 1000 ракет военным самой ФРГ, а также Испании, Нидерландов и Румынии.