NYT рассказала «поучительную историю» для Украины с заводом Patriot

Германия и Япония ранее получили лицензию от США на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, однако Берлин еще не начал этот процесс, а Токио выпускает боеприпасы в крайне малых объемах — это должно стать «поучительной историей» для Киева, которому будет выдано аналогичное разрешение, пишет The New York Times (NYT).
Как уточняет издание, США выдали лицензию Берлину еще в 2022 году на фоне опасений администрации бывшего американского президента Джо Байдена по поводу возможностей Европы в области противоракетной обороны из-за начала военной операции на Украине. По лицензии Германия получило право построить завод по производству ракет-перехватчиков для Patriot. За этим разрешением последовал контракт на 2024 год, согласно которому немецкий завод должен был поставить до 1000 ракет военным самой ФРГ, а также Испании, Нидерландов и Румынии.
На данный момент на предприятии, расположенном в Шробенхаузене, еще не было произведено ни одной ракеты, поясняет NYT. Ожидается оно начнет выпуск перехватчиков только в следующем году.
Япония получила лицензию еще раньше — в 2005 году, тогда японское правительство было обеспокоено тем, что системы обороны страны недостаточно эффективны на фоне развития ядерной и ракетной программ КНДР. Японские производители с этого момента могли выпускать ракеты-перехватчики для Patriot — PAC-3 — в партнерстве с американскими оборонными компаниями Raytheon и Lockheed Martin.
Силам самообороны Японии потребовалось три года, чтобы провести первое успешное испытание систем PAC-3. По некоторым оценкам, сейчас они производят до 30 ракет Patriot в год, уточняет NYT.
По данным издания, этап производства ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot вызывает такие сложности у получивших разрешения стран, потому что для этого стране необходимо найти и лицензировать около двух десятков поставщиков, участвующих в различных этапах производственного процесса.
Это «поучительная история» для Украины, руководство которой выразило уверенность в возможности быстро начать производство Patriot после того, как накануне президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон предоставит Киеву лицензию, резюмирует NYT.
Ранее Bloomberg также предупреждал, что налаживание производства ракет займет у Украины годы.
7 июля Зеленский заявлял, что Украине «крайне не хватает» средств противоракетной обороны, а в конце мая просил США предоставить лицензию на производство ракет для Patriot. В апреле он говорил о критическом дефиците ракет для системы.
Кремль неоднократно подчеркивал, что Россия осуждает любую военную помощь Киеву и полагает, что это лишь затягивает конфликт, но не может решить его исхода. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ранее в контексте получения Украиной лицензии, что руководство страны и профильные ведомства делают все необходимое для защиты страны.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».