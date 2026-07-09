Мадьяр показал подаренный Эрдоганом именной револьвер

Первым об этом со ссылкой на источники сообщило издание Politico. Впоследствии представители политиков подтвердили факт получения подарков. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр опубликовал в соцсети X фотографию пистолета.
«Необычный подарок от президента Эрдогана на саммите НАТО: револьвер Magnum с патронами, на котором выгравировано мое имя…» — написал он.
Согласно данным собеседников Politico, в числе лидеров, также получивших пистолеты, — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта. Как уточняет издание, служба безопасности последнего изъяла оружие для проверки. Неназванные европейские чиновники в беседе с Politico отметили, что из-за строгих правил оборота оружия в Бельгии ни Кошта, ни фон дер Ляйен, вероятно, не будут хранить эти подарки лично.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава правительства Нидерландов Роб Йеттен приняли решение оставить полученные пистолеты в Турции для приведения их в непригодное для стрельбы состояние. Представитель правительства Нидерландов подтвердил, что оружие Йеттена осталось в посольстве страны в Анкаре.