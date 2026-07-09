Мадьяр показал подаренный Эрдоганом именной револьвер

Согласно данным собеседников Politico, в числе лидеров, также получивших пистолеты, — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта. Как уточняет издание, служба безопасности последнего изъяла оружие для проверки. Неназванные европейские чиновники в беседе с Politico отметили, что из-за строгих правил оборота оружия в Бельгии ни Кошта, ни фон дер Ляйен, вероятно, не будут хранить эти подарки лично.