В ДНР при ударе дрона по предприятию погиб сторож

При ударе дрона по промышленному предприятию в ДНР погиб мужчина, который работал сторожем, сообщил глава региона Денис Пушилин.
«В Новоазовске в результате атаки ударным БПЛА ВФУ по территории производственного предприятия погиб сторож — мужчина 1963 г.р.», — написал он.
Еще четыре человека получили ранения:
в селе Темрюк при взрыве дрона ранен мужчина;
на автодороге Донецк — Мариуполь вблизи села Кременевка беспилотник ударил по автомобилю, ранен мужчина;
в Волновахе при подрыве на взрывоопасном предмете ранениия получили двое мужчин, которые были на хозяйственных работах.
«Повреждены жилое домостроение, пять объектов гражданской инфраструктуры, четыре автобуса, девять единиц спецтехники, грузовой и легковой автомобили», — добавил Пушилин.
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